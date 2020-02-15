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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 15 февраля 2020
Лидс
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
16'
Л. Эйлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бристоль Сити
Желтая карточка
М. Клих
90'
+1
81'
Желтая карточка
Т. Калас
58'
Желтая карточка
К. О'Доуда
Желтая карточка
С. Даллас
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эйлинг
Пас отдал
М. Клих
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Бристоль Сити
32
Филип Бенкович
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-1-1-2-2
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-3-3
17
Бэйкер
26
Калас
5
Уилльямс
4
Массенго
7
Хенриксен
17
Элиассон
35
Патерсон
18
Вайманн
21
Уэллс
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
32
Джек Хант
ПЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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