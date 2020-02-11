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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Мидлсбро
Уиган Атлетик - Мидлсбро: обзор матча 11 февраля 2020
Уиган Атлетик
11.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
29'
С. Морси
29'
С. Морси
76'
А. Мукуди (АГ)
64'
Л. Уинг
68'
Л. Уинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Мидлсбро
Желтая карточка
Г. Мэсси
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Хаусон
80'
Желтая карточка
М. Тавернье
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Мукуди
76'
72'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
К. Нейсмит
70'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
69'
68'
ГОЛ! 2:2!
Л. Уинг
Пас отдал
Д. Хаусон
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
64'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Уинг
Вторая желтая
Ш. Данкли
62'
59'
Желтая карточка
А. Мукуди
Желтая карточка
С. Кипр
54'
Желтая карточка
Ш. Данкли
38'
Желтая карточка
Ш. Данкли
38'
ГОЛ! 2:0!
С. Морси
Пас отдал
М. Якобс
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Морси
Пас отдал
М. Якобс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
11
Джо Гелхардт
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Джамал Лоу
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Adam Clayton
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
3-2-5-1-1
1
Маршалл
4
Кипр
22
Данкли
5
Уилльямс
3
Нейсмит
14
Бирн
8
Морси
13
Пилкингтон
7
8
Уилльямс
11
Гелхардт
24
Якобс
19
Мур
4-3-1-2
1
Пирс
17
МакНэйр
2
Мукуди
23
Фрай
15
Коулсон
10
Уинг
6
Сэйвилл
16
Хаусон
11
Моррисон
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Мидлсбро
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Уиган Атлетик - Мидлсбро
7
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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