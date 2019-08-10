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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уиган Атлетик
Престон - Уиган Атлетик: обзор матча 10 августа 2019
Престон
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
6'
Ш. Магуайр
39'
Л. Мулт
54'
П. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Уиган Атлетик
ГОЛ! 3:0!
П. Галлахер
Пас отдал
Д. Джонсон
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мулт
Пас отдал
Д. Джонсон
39'
Желтая карточка
Б. Пирсон
20'
16'
Желтая карточка
Л. МакЛед
9'
Желтая карточка
Н. Бирн
ГОЛ! 1:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
П. Галлахер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-3-2
1
Радд
16
Хьюз
5
Бауэр
14
Фишер
6
Дэвис
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Пирсон
24
Магуайр
9
Мулт
3-2-2-1-1
1
Маршалл
4
Кипр
13
Фокс
33
Робинсон
14
Бирн
3
Нейсмит
4
МакЛед
8
Эванс
24
Якобс
14
Гарнер
Остались в запасе
Престон
Уиган Атлетик
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Престон - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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