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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Уиган Атлетик
Халл Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 14 сентября 2019
Халл Сити
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
10'
Д. Боуэн
20'
К. Гросицки
8'
Ш. Данкли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
К. Элдер
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Э. Робинсон
83'
Желтая карточка
Д. Гарнер
69'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
Желтая карточка
К. Гросицки
64'
62'
Желтая карточка
Ш. Данкли
23'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 2:1!
К. Гросицки
20'
19'
Желтая карточка
Н. Бирн
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Данкли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-4-1
25
Лонг
6
Стюарт
30
де Вейс
2
Личай
11
Гросицки
10
Хонимэн
20
Элдер
36
Ирвин
20
Боуэн
3-2-1-2-1
1
Маршалл
4
Малгрю
33
Робинсон
5
Уилльямс
14
Бирн
22
Данкли
8
Морси
19
Мэсси
24
Якобс
19
Мур
Остались в запасе
Халл Сити
Уиган Атлетик
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Халл Сити - Уиган Атлетик
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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