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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 28 сентября 2019
Престон
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 3
Завершен
Бристоль Сити
45+2'
П. Галлахер (П)
51'
Д. Джонсон (П)
70'
П. Бауэр
29'
Т. Мур
36'
А. Вайманн
60'
Н. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
82'
Желтая карточка
А. Вайманн
ГОЛ! 3:3!
П. Бауэр
70'
60'
ГОЛ! 2:3!
Н. Бэйкер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Джонсон
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Галлахер
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фишер
39'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Браунхилл
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мур
Пас отдал
Э. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-5-1
1
Радд
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Фишер
10
Хэрроп
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Джонсон
24
Магуайр
4-3-2
25
Бентли
32
Хант
5
Уилльямс
15
Мур
17
Бэйкер
10
Роуи
4
Массенго
8
Браунхилл
18
Вайманн
45
Палмер
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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