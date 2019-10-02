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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 02 октября 2019
Брентфорд
02.10.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
87'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Хант
Желтая карточка
С. Каньос
81'
81'
Желтая карточка
Д. Хант
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-2-1-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
18
Янссон
3
Дальсгаард
15
Мокоджо
23
Нергор
7
Каньос
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-3-2
25
Бентли
32
Хант
15
Мур
17
Бэйкер
5
Уилльямс
8
Браунхилл
10
Роуи
4
Массенго
45
Палмер
18
Вайманн
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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