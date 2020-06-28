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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 28 июня 2020
Бристоль Сити
28.06.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
69'
Н. Уэллс
13'
К. Уикхэм
60'
М. Луонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
З. Винер
️️️️
Д. Хант
89'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. О'Доуда
89'
82'
Замена
А. Нухиу
️️️️
К. Уикхэм
75'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Д. Мерфи
75'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Луонго
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
69'
Замена
А. Надь
️️️️
А. Вайманн
64'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Б. Афобе
64'
61'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Д. Роудс
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Луонго
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Х. Массенго
56'
46'
Замена
М. Фокс
️️️️
J. BÃ¶rner
Желтая карточка
К. О'Доуда
45'
39'
Желтая карточка
К. Ли
24'
Желтая карточка
Д. Роудс
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
20
Киран Ли
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бристоль Сити
1
Daniel Bentley
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-3
85
Мяенпяя
32
Хант
5
Уилльямс
6
3
Дасилва
4
Массенго
8
Смит
47
О'Доуда
21
Уэллс
23
Афобе
18
Вайманн
2-5-1-2
33
Уайлдсмит
27
31
20
Ли
2
Палмер
7
29
Роудс
10
Беннэн
23
Мерфи
21
Луонго
29
Уикхэм
4
Массенго
17
Элиассон
17
Элиассон
4
Массенго
32
Хант
26
Винер
26
Винер
32
Хант
18
Вайманн
6
Надь
6
Надь
18
Вайманн
47
О'Доуда
35
Патерсон
35
Патерсон
47
О'Доуда
23
Афобе
18
Дьедиу
18
Дьедиу
23
Афобе
31
3
Фокс
3
Фокс
31
23
Мерфи
28
Одубайо
28
Одубайо
23
Мерфи
29
Роудс
9
Да Крус
9
Да Крус
29
Роудс
21
Луонго
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
21
Луонго
29
Уикхэм
9
Нухиу
9
Нухиу
29
Уикхэм
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
1
Daniel Bentley
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Daniel Bentley
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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