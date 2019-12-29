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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лутон Таун
Бристоль Сити - Лутон Таун: обзор матча 29 декабря 2019
Бристоль Сити
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 0
Завершен
Лутон Таун
4'
М. Уоткинс
44'
Ф. Дьедиу (П)
66'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Лутон Таун
ГОЛ! 3:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Хант
66'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Дьедиу
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
Н. Элиассон
4'
Начало матча
Статистика матча Бристоль Сити - Лутон Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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