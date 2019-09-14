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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бристоль Сити
Сток Сити - Бристоль Сити: обзор матча 14 сентября 2019
Сток Сити
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
4'
С. Клукас
55'
Ф. Дьедиу
62'
Т. Эдвардс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бристоль Сити
Желтая карточка
О. Этебо
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ндиайе
80'
79'
Желтая карточка
Т. Роуи
71'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Эдвардс
60'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
55'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Д. Хант
Красная карточка
Д. Аллен
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Клукас
Пас отдал
Б. Мартинс-Инди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
6
Линдсэй
4
Мартинс-Инди
12
Эдвардс
20
Картер-Викерс
7
Аллен
6
Клукас
16
МакКлин
10
Инс
5
Ндиайе
9
Грегори
4-3-3
25
Бентли
32
Хант
5
Уилльямс
17
Бэйкер
15
Мур
8
Браунхилл
10
Роуи
4
Массенго
45
Палмер
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Сток Сити
Бристоль Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Бристоль Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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