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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Барнсли
Бристоль Сити - Барнсли: обзор матча 18 января 2020
Бристоль Сити
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
87'
Н. Элиассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Барнсли
Желтая карточка
Н. Элиассон
88'
ГОЛ! 1:0!
Н. Элиассон
87'
61'
Желтая карточка
А. Хальме
Начало матча
Статистика матча Бристоль Сити - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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