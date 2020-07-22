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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 22 июля 2020
Бристоль Сити
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Престон
48'
Ф. Дьедиу
16'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Патерсон
80'
75'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
P. Gallagher
74'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
К. Палмер
️️️️
Н. Уэллс
72'
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
П. Перейра
64'
64'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
J. Harrop
64'
Замена
А. Брауне
️️️️
Р. Ледсон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Вайманн
48'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Престон
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
26
Винер
5
Уилльямс
26
Калас
3
Дасилва
6
Надь
35
Патерсон
13
Перейра
18
Дьедиу
21
Уэллс
18
Вайманн
4-5-1
1
Радд
14
Стори
2
Рафферти
16
Хьюз
5
Бауэр
4
Ледсон
44
Поттс
14
Джонсон
25
12
24
Магуайр
13
Перейра
32
Бенкович
32
Бенкович
13
Перейра
21
Уэллс
45
Палмер
45
Палмер
21
Уэллс
35
Патерсон
23
Афобе
23
Афобе
35
Патерсон
12
8
Бейлисс
8
Бейлисс
12
4
Ледсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Ледсон
25
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
25
24
Магуайр
9
Стокли
9
Стокли
24
Магуайр
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
17
Никлас Элиассон
ЛП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Matthew Hudson
ЦФ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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