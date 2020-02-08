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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Престон
Уиган Атлетик - Престон: обзор матча 08 февраля 2020
Уиган Атлетик
08.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Престон
57'
Ш. Данкли
7'
Т. Баркуйзен
48'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Престон
84'
Желтая карточка
Д. Фишер
76'
Желтая карточка
Д. Радд
Желтая карточка
Ш. Данкли
66'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Данкли
Пас отдал
К. Мур
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
18
Гари Робертс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-2-1
1
Маршалл
4
Кипр
22
Данкли
5
Уилльямс
3
Нейсмит
14
Бирн
8
Эванс
8
Морси
19
Мур
4-5-1
1
Радд
16
Хьюз
5
Бауэр
14
Фишер
6
Дэвис
8
Брауне
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
7
Синклейр
24
Магуайр
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Престон
19
Гейвин Мэсси
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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