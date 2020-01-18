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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уиган Атлетик
Суонси - Уиган Атлетик: обзор матча 18 января 2020
Суонси
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
19'
Р. Брюстер
67'
А. Айю
16'
Н. Бирн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уиган Атлетик
89'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ! 2:1!
А. Айю
Пас отдал
Б. Целина
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брюстер
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бирн
Пас отдал
К. Доуэлл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
2-1-2-1
28
Вудман
14
Робертс
26
Ноутон
6
Гримес
24
Айю
43
Целина
10
Брюстер
3-2-2-1-1
1
Маршалл
4
Кипр
33
Робинсон
5
Уилльямс
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Эванс
8
Морси
26
Доуэлл
14
Гарнер
Остались в запасе
Суонси
Уиган Атлетик
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Суонси - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
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