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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бристоль Сити
Лутон Таун - Бристоль Сити: обзор матча 19 октября 2019
Лутон Таун
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 0
Завершен
Бристоль Сити
56'
П. Мпанцу
62'
Г. Корник
90+5'
Э. Уилльямс (АГ)
90+5'
Э. Уилльямс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Бристоль Сити
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Э. Уилльямс
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Э. Уилльямс
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хант
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хант
Замена
️️️️
К. Луалуа
88'
Желтая карточка
П. Мпанцу
84'
Замена
️️️️
К. МакМанаман
76'
64'
Замена
️️️️
R.
63'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
63'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 2:0!
Г. Корник
Пас отдал
I. Brown
62'
59'
Замена
️️️️
Н. Элиассон
58'
Замена
️️️️
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:0!
П. Мпанцу
Пас отдал
Д. Коллинс
56'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
51'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
51'
Замена
️️️️
L. Bolton
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
2
Martin Cranie
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Nathan Baker
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Tommy Rowe
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
8
Luke Bolton
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
31
Rodri
ЦФ
4-4-3
1
Ши
14
Бри
15
Брэдли
15
Поттс
5
Пирсон
17
Мпанцу
24
8
Танниклифф
2
23
Корник
37
Браун
17
Коллинс
3-2-4-3
25
Бентли
5
Уилльямс
17
Бэйкер
4
32
Хант
15
Мур
4
Массенго
8
Браунхилл
10
Роуи
10
18
Дьедиу
18
Вайманн
45
Палмер
25
Луалуа
25
Луалуа
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
8
17
Элиассон
17
Элиассон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
31
31
Остались в запасе
Лутон Таун
Бристоль Сити
22
Эндрю Шайнни
АП
21
Симон Слуга
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
21
Симон Слуга
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Лутон Таун - Бристоль Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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