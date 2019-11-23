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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 23 ноября 2019
Бристоль Сити
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ноттингем Форест
86'
Желтая карточка
Б. Самба
36'
Желтая карточка
С. Амеоби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Кори Смит
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-4-1-2
25
Бентли
17
Бэйкер
3
Райт
5
Уилльямс
10
Роуи
6
Надь
47
О'Доуда
8
Браунхилл
13
Перейра
18
Вайманн
18
Дьедиу
4-2-3
30
Самба
2
Кэш
2
Фигейреду
14
Робинсон
6
Уорролл
26
Уотсон
70
Силва
10
Амеоби
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
8
Кори Смит
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
8
Кори Смит
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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