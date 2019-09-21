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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Чарльтон
Уиган Атлетик - Чарльтон: обзор матча 21 сентября 2019
Уиган Атлетик
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Чарльтон
22'
Ш. Данкли
70'
Ш. Данкли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Чарльтон
ГОЛ! 2:0!
Ш. Данкли
Пас отдал
М. Якобс
70'
Желтая карточка
С. Морси
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ш. Данкли
Пас отдал
Ч. Малгрю
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
3-2-1-2-1
1
Маршалл
33
Робинсон
22
Данкли
5
Уилльямс
4
Малгрю
14
Бирн
8
Морси
24
Якобс
19
Мэсси
19
Мур
3-3-2
15
Локьер
23
Сарр
14
Паррингтон
15
Прэтли
10
Уильямс
24
Каллен
17
Леко
10
Хемед
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Чарльтон
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уиган Атлетик - Чарльтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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