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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Лидс
Уиган Атлетик - Лидс: обзор матча 17 августа 2019
Уиган Атлетик
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
34'
П. Бэмфорд
65'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Лидс
Желтая карточка
С. Морси
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фокс
73'
65'
ГОЛ! 0:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Б. Дуглас
Желтая карточка
Л. Эванс
56'
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
24'
Желтая карточка
А. Форшоу
Вторая желтая
Э. Уилльямс
21'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Маршалл
22
Данкли
33
Робинсон
5
Уилльямс
13
Фокс
14
Бирн
8
Морси
8
Эванс
24
Якобс
19
Мэсси
19
Мур
3-1-2-2-1
1
Касилья
15
Даллас
30
Дуглас
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Лидс
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Уиган Атлетик - Лидс
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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