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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Миллуолл
Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 10 декабря 2019
Бристоль Сити
10.12.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
84'
К. О'Доуда
11'
Д. Уоллес
70'
Д. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
84'
Желтая карточка
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:2!
К. О'Доуда
84'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Купер
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
М. Ромео
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-5-2
25
Бентли
17
Бэйкер
5
Уилльямс
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
4
Массенго
10
Роуи
6
Надь
18
Дьедиу
18
Вайманн
3-3-2-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
15
Пирс
6
Уилльямс
2
Ромео
8
Моламби
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Бедварссон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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