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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 07 февраля 2020
Бристоль Сити
07.02.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
1'
Д. Патерсон
23'
С. Хоган
30'
А. Вайманн (АГ)
90+1'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Юткевич
Пас отдал
Л. Камп
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Вайманн
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Хоган
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Кори Смит
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
3-3-3
5
Уилльямс
17
Бэйкер
32
Хант
17
Элиассон
4
Массенго
8
Смит
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
3-1-2-1-2
1
Камп
24
Педерсен
4
Робертс
2
Колен
26
Суньич
6
Кларк-Салтер
20
Гарднер
91
Бела
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
27
Коннал Трумен
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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