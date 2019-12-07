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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: обзор матча 07 декабря 2019
Фулхэм
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
86'
А. Камара
26'
Д. Браунхилл
76'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бристоль Сити
Желтая карточка
Э. Моусон
90'
+8
Желтая карточка
М. Родак
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+4
Желтая карточка
Т. Кэрни
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
86'
76'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Надь
Желтая карточка
А. Кноккарт
70'
57'
Желтая карточка
Н. Элиассон
Желтая карточка
Д. Одои
40'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Н. Элиассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
3
Одои
10
Кэрни
10
Йохансен
17
Онома
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-5-2
25
Бентли
32
Хант
5
Уилльямс
17
Бэйкер
8
Браунхилл
10
Роуи
4
Массенго
6
Надь
17
Элиассон
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Фулхэм
Бристоль Сити
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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