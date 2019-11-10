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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 10 ноября 2019
Кардифф
10.11.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
67'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Т. Роуи
53'
Желтая карточка
Т. Роуи
27'
Желтая карточка
А. Надь
Желтая карточка
М. Пак
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-4-2
13
Этеридж
12
Беннетт
44
Флинт
21
Пелтье
30
Хойлетт
7
Пак
10
Бакуна
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
14
Богл
3-4-1-2
25
Бентли
26
Калас
5
Уилльямс
17
Бэйкер
47
О'Доуда
6
Надь
8
Браунхилл
10
Роуи
13
Перейра
23
Уоткинс
18
Вайманн
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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