Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 01 июля 2020
Ноттингем Форест
01.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
62'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Замена
Т. Уокер
️️️️
Л. Граббан
90'
+5
Замена
M. Dawson
️️️️
Т. Силва
88'
Замена
С. Соу
️️️️
Р. Йетс
88'
84'
Желтая карточка
З. Винер
78'
Красная карточка
Э. Уилльямс
76'
Замена
К. Палмер
️️️️
А. Вайманн
76'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. О'Доуда
64'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
62'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Д. Лолли
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Вайманн
28'
Замена
️️️️
Н. Мяенпяя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
15
Джон Босток
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Бристоль Сити
1
Daniel Bentley
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-5-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Кэш
22
Йетс
8
11
Лолли
70
Силва
19
11
Граббан
4-3-3
85
Мяенпяя
5
Уилльямс
6
3
Дасилва
26
Винер
6
Надь
8
Смит
47
О'Доуда
23
Афобе
18
Вайманн
21
Уэллс
22
Йетс
33
Соу
33
Соу
22
Йетс
70
Силва
20
20
70
Силва
11
Лолли
10
Да Кошта
10
Да Кошта
11
Лолли
11
Граббан
10
Уокер
10
Уокер
11
Граббан
47
О'Доуда
35
Патерсон
35
Патерсон
47
О'Доуда
18
Вайманн
45
Палмер
45
Палмер
18
Вайманн
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Уэллс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
12
Жоао Карвалью
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
23
Марли Уоткинс
ЦФ
1
Daniel Bentley
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
23
Марли Уоткинс
ЦФ
1
Daniel Bentley
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+