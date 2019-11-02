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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Суонси
Уиган Атлетик - Суонси: обзор матча 02 ноября 2019
Уиган Атлетик
02.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
21'
К. Мур (П)
12'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Суонси
Желтая карточка
Э. Уилльямс
72'
Желтая карточка
Г. Мэсси
41'
Желтая карточка
С. Морси
28'
21'
Желтая карточка
А. Айю
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мур
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дайер
Пас отдал
Б. Целина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-2-1-1
1
Маршалл
22
Данкли
33
Робинсон
5
Уилльямс
4
Кипр
4
МакЛед
8
Морси
19
Мэсси
19
Мур
3-1-3-1
28
Вудман
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
21
Бидуэлл
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
24
Айю
12
Дайер
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Суонси
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Уиган Атлетик - Суонси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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