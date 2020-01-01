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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брентфорд
Бристоль Сити - Брентфорд: обзор матча 01 января 2020
Бристоль Сити
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 4
Завершен
Брентфорд
26'
С. Бенрахма
82'
О. Уоткинс
90'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брентфорд
90'
ГОЛ! 0:3!
О. Уоткинс
82'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
61'
Желтая карточка
Р. Генри
Желтая карточка
А. Вайманн
58'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Красная карточка
Э. Уилльямс
13'
11'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Желтая карточка
Э. Уилльямс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
3-3-3
26
Калас
5
Уилльямс
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
8
Смит
18
Дьедиу
18
Вайманн
23
Уоткинс
3-2-2
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брентфорд
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бристоль Сити - Брентфорд
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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