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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 23 декабря 2019
Блэкберн
23.12.2019, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Грэм
90'
+6
38'
Желтая карточка
С. Морси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Пол Кук
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-4-2
28
Уолтон
33
Уильямс
27
Трэвис
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ленихэн
23
Дак
7
Ротуэлл
19
Даунинг
12
Грэм
10
Армстронг
4-2-2
32
Джонс
14
Бирн
33
Робинсон
4
Кипр
3
Нейсмит
8
Морси
8
Эванс
19
Мэсси
24
Якобс
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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