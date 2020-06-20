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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 20 июня 2020
Блэкберн
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Сити
37'
К. Эванс
61'
Т. Адарабиойо
71'
А. Армстронг
34'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
Желтая карточка
К. Эванс
87'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
77'
73'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Ф. Дьедиу
73'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
T. Rowe
72'
Замена
К. Палмер
️️️️
Н. Элиассон
ГОЛ! 3:1!
А. Армстронг
71'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
С. Галлахер
66'
Замена
D. Graham
️️️️
Л. Холтби
65'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Б. Бреретон
65'
ГОЛ! 2:1!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
Д. Ленихэн
61'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Эванс
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
T. Rowe
16'
Желтая карточка
Х. Массенго
12'
Желтая карточка
П. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
30
Корри Эванс
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
1
Daniel Bentley
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-1-1
28
Уолтон
17
Беннетт
4
Адарабиойо
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
90
Холтби
30
Эванс
19
27
Трэвис
22
Бреретон
20
Галлахер
3-5-1-1
1
10
6
26
Калас
4
Массенго
8
Смит
35
Патерсон
47
О'Доуда
17
Элиассон
13
Перейра
18
Дьедиу
26
Ранкин-Костелло
4
Джонсон
4
Джонсон
26
Ранкин-Костелло
90
Холтби
10
10
90
Холтби
22
Бреретон
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Бреретон
20
Галлахер
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Галлахер
10
3
Дасилва
3
Дасилва
10
17
Элиассон
45
Палмер
45
Палмер
17
Элиассон
18
Дьедиу
23
Афобе
23
Афобе
18
Дьедиу
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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