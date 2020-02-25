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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 25 февраля 2020
Хаддерсфилд Таун
25.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
63'
К. Грант (П)
88'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
89'
Желтая карточка
А. Вайманн
88'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Грант
63'
45'
Желтая карточка
Т. Калас
17'
Желтая карточка
Д. Хант
11'
Желтая карточка
Ф. Бенкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Бристоль Сити
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-2-2
1
Лоссль
26
Шиндлер
19
Стирмен
2
Симпсон
32
Смит-Роу
6
Хогг
9
Грант
22
Кэмпбелл
4-2-3
32
Хант
32
Бенкович
17
Бэйкер
26
Калас
7
Хенриксен
10
Роуи
21
Уэллс
18
Дьедиу
35
Патерсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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