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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик: обзор матча 29 декабря 2019
Ноттингем Форест
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
60'
Т. Фигейреду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
81'
Желтая карточка
К. Нейсмит
71'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ! 1:0!
Т. Фигейреду
Пас отдал
Т. Силва
60'
57'
Желтая карточка
Н. Бирн
Желтая карточка
А. Семеду
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Пол Кук
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-2-1-2
30
Самба
6
Уорролл
5
Чема
2
Фигейреду
2
Кэш
26
Уотсон
30
Семеду
12
Карвалью
11
Граббан
10
Амеоби
3-2-2-1
32
Джонс
5
Уилльямс
4
Кипр
33
Робинсон
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Эванс
8
Морси
19
Мэсси
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уиган Атлетик
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
24
Майкл Якобс
ЛВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
24
Майкл Якобс
ЛВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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