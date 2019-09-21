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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Суонси
Бристоль Сити - Суонси: обзор матча 21 сентября 2019
Бристоль Сити
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Суонси
90'
Красная карточка
Д. Бидуэлл
33'
Желтая карточка
М. Гримес
Желтая карточка
Т. Мур
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Томми Роуи
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
4-4-1
25
Бентли
17
Бэйкер
15
Мур
5
Уилльямс
32
Хант
10
Роуи
4
Массенго
47
О'Доуда
8
Браунхилл
18
Вайманн
4-2-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
21
Бидуэлл
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
24
Айю
17
Борха
Остались в запасе
Бристоль Сити
Суонси
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Бристоль Сити - Суонси
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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