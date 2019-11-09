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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Брентфорд
Уиган Атлетик - Брентфорд: обзор матча 09 ноября 2019
Уиган Атлетик
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
70'
К. Мокоджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Брентфорд
Желтая карточка
Э. Уилльямс
90'
+7
90'
+7
Красная карточка
Ж. Жанвье
Вторая желтая
С. Кипр
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Мокоджо
58'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
С. Кипр
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
4-2-1-1
1
Маршалл
22
Данкли
33
Робинсон
5
Уилльямс
4
Кипр
4
МакЛед
8
Морси
24
Якобс
19
Мур
4-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
17
Жанвье
18
Янссон
3
Генри
23
Нергор
15
Мокоджо
11
Уоткинс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Брентфорд
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уиган Атлетик - Брентфорд
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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