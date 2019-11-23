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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 23 ноября 2019
Сток Сити
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
55'
Д. Батт
90+3'
М. Диуф
39'
С. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
90'
+7
Желтая карточка
С. Морси
Желтая карточка
Б. Ндиайе
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
Т. Инс
90'
+3
Желтая карточка
С. Уорд
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Батт
Пас отдал
Р. Вудс
55'
54'
Желтая карточка
Н. Бирн
Желтая карточка
Д. МакКлин
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
3-5-1-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
25
Пауэлл
18
Вудс
7
Аллен
3
Уорд
10
Инс
16
МакКлин
9
Грегори
3-2-2-1-1
1
Маршалл
33
Робинсон
22
Данкли
4
Малгрю
14
Бирн
5
Уилльямс
8
Морси
4
МакЛед
19
Мэсси
14
Гарнер
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
2
Том Смит
ПЗ
23
Адам Федеричи
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
24
Майкл Якобс
ЛВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
23
Адам Федеричи
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
24
Майкл Якобс
ЛВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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