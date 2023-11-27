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Fredy Montero
Статистика
Fredy Montero - статистика
Завершил карьеру
#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
17
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Сиэтл
0 : 1
27.11.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
1 : 0
11.11.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 1
05.11.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
2 : 0
31.10.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Сент-Луис
0 : 2
22.10.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сиэтл
0 : 0
08.10.2023
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Сиэтл
2 : 1
05.10.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нэшвилл
0 : 0
01.10.2023
Сиэтл
77' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Колорадо
1 : 2
21.09.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Даллас
1 : 1
17.09.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Сиэтл
2 : 2
03.09.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Остин
1 : 2
31.08.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
27.08.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
0 : 2
21.08.2023
Атланта Юнайтед
68' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сиэтл
1 : 1
16.07.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 0
13.07.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 3
09.07.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
1 : 0
02.07.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
0 : 0
25.06.2023
Орландо Сити
83' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
22.06.2023
Сиэтл
87' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
3 : 3
11.06.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
0 : 0
03.06.2023
Портленд
1' - 57'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
0 : 1
01.06.2023
Сан-Хосе
74' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 0
28.05.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
21.05.2023
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сиэтл
1 : 2
18.05.2023
Остин
71' - 90'
79'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
14.05.2023
Сиэтл
71' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 2
07.05.2023
Канзаc Сити
57' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
30.04.2023
Сиэтл
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
1 : 0
23.04.2023
Миннесота Юнайтед
66' - 90'
79'
США. МЛС, 11 тур
Портленд
4 : 1
16.04.2023
Сиэтл
80' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
3 : 0
09.04.2023
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
02.04.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 4
26.03.2023
Сиэтл
78' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
0 : 0
18.03.2023
Лос-Анджелес
78' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
1 : 0
12.03.2023
Сиэтл
1' - 58'
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
2 : 0
05.03.2023
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сиэтл
4 : 0
27.02.2023
Колорадо
71' - 90'
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