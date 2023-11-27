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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 27 ноября 2023
Сиэтл
27.11.2023, понедельник, 05:30
США. МЛС, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
30'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Н. Толо
90'
+1
90'
+1
Замена
С. Паленсия
️️️️
Т. Тильман
90'
+1
Замена
А. Лонг
️️️️
К. Оливера
90'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
86'
Желтая карточка
Д. Паласиос
85'
Желтая карточка
М. Крепо
78'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Вела
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Д. Атенсио
71'
Желтая карточка
Ж. Пауло
66'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Л. Чу
57'
Желтая карточка
Д. Атенсио
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Т. Тильман
Желтая карточка
Н. Толо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
4-1-2-2-1
71
Крепо
3
Мурильо
14
Кьеллини
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
11
Тильман
24
Холлингшид
99
Оливера
99
Буанга
10
Вела
7
Чу
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Чу
5
Толо
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
5
Толо
12
Атенсио
9
Руидиас
9
Руидиас
12
Атенсио
99
Оливера
33
Лонг
33
Лонг
99
Оливера
11
Тильман
14
Паленсия
14
Паленсия
11
Тильман
10
Вела
19
Богуш
19
Богуш
10
Вела
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Главный судья:
Ted Unkel, USA
Стадион:
Люмен Филд
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