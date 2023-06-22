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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сиэтл
Лос-Анджелес - Сиэтл: обзор матча 22 июня 2023
Лос-Анджелес
22.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
1'
М. Богуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сиэтл
Замена
Н. Ордас
️️️️
М. Богуш
89'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
Д. Крисостомо
88'
87'
Замена
F. Montero
️️️️
Р. Руидиас
81'
Замена
Хебер
️️️️
Л. Чу
81'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
73'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Лодейро
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
К. Вела
71'
61'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
С. Биук
️️️️
Д. Буанга
60'
Желтая карточка
К. Опоку
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Богуш
Пас отдал
К. Опоку
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
17
Дэнни Крисостомо
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
42
Christopher Jaime
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
3-2-2-1-2
77
МакКартни
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Мальдонадо
6
Санчес
17
Крисостомо
19
Богуш
24
Холлингшид
99
Буанга
10
Вела
90
Опоку
4-4-1-1
24
Фрай
15
Бейкер
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
11
Русняк
14
Лодейро
3
Варгас
7
Чу
9
Руидиас
17
Крисостомо
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
17
Крисостомо
10
Вела
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
10
Вела
99
Буанга
79
Биук
79
Биук
99
Буанга
19
Богуш
22
Ордас
22
Ордас
19
Богуш
14
Лодейро
22
Роу
22
Роу
14
Лодейро
9
Руидиас
12
12
9
Руидиас
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
7
Чу
97
Хебер
97
Хебер
7
Чу
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сиэтл
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
42
Christopher Jaime
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
42
Christopher Jaime
ЦП
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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