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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Сиэтл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 марта 2023
Сиэтл
05.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 3 тур
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
35'
Д. Моррис
58'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Л. Чу
86'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Хебер
81'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Н. Лодейро
81'
Замена
Л. Чу
️️️️
Д. Моррис
81'
Желтая карточка
Н. Толо
73'
72'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Д. Крейлах
72'
Замена
Д. Луна
️️️️
С. Калдуэлл
62'
Желтая карточка
Б. Охеда
ГОЛ! 2:0!
Хебер
Пас отдал
А. Рольдан
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррис
Пас отдал
А. Рольдан
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
6
Пауло
7
Рольдан
13
Моррис
97
Хебер
3-4-3
18
МакМат
30
Силва Марсело
15
Глад
16
Овьедо
16
Чанг
8
Охеда
12
Калдуэлл
11
Саварино
11
Хулио
3
Броди
87
Крейлах
13
Моррис
7
Чу
7
Чу
13
Моррис
97
Хебер
9
Руидиас
9
Руидиас
97
Хебер
14
Лодейро
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Лодейро
12
Калдуэлл
10
Луна
10
Луна
12
Калдуэлл
87
Крейлах
22
Мерам
22
Мерам
87
Крейлах
Остались в запасе
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
24
Tomas Gomez
ВР
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сиэтл - Реал Солт-Лейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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