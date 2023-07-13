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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 13 июля 2023
Сан-Хосе
13.07.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 0
Завершен
Сиэтл
19'
К. Эспиноса (П)
65'
М. Трауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
Замена
C. Cilley
️️️️
Жудсон
90'
+3
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
+3
Замена
B. Kikanovic
️️️️
П. Мари
90'
+1
Замена
T. Thompson
️️️️
Д. Скахан
85'
81'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Н. Толо
67'
Замена
D. Teves
️️️️
Н. Лодейро
66'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Хебер
66'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
ГОЛ! 2:0!
М. Трауко
Пас отдал
К. Эспиноса
65'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Чу
41'
Желтая карточка
Н. Толо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эспиноса
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
93
Жудсон
ОП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Сиэтл
16
Алекс Рольдан
ПЗ
99
Dylan Teves
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-1-2-4
47
Трауко
3
Мари
97
29
Акапо
93
Жудсон
7
Эспиноса
11
Груэсо
16
Скахан
12
17
Эбобиссе
4
Бисон
4-4-1-1
30
15
Бейкер
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
14
Лодейро
6
Пауло
3
Варгас
11
Русняк
7
Чу
97
Хебер
16
Скахан
22
22
16
Скахан
93
Жудсон
43
43
93
Жудсон
3
Мари
28
28
3
Мари
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
14
Лодейро
99
99
14
Лодейро
5
Толо
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
5
Толо
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
97
Хебер
9
Руидиас
9
Руидиас
97
Хебер
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
16
Алекс Рольдан
ПЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Рольдан
ПЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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