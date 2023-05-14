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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сиэтл
Динамо Хьюстон - Сиэтл: обзор матча 14 мая 2023
Динамо Хьюстон
14.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сиэтл
87'
П. Ротрок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сиэтл
87'
ГОЛ! 0:1!
П. Ротрок
84'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
А. Рольдан
84'
Замена
П. Ротрок
️️️️
Ж. Пауло
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Карраскилья
80'
Вторая желтая
Э. Эррера
78'
71'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
D. Teves
71'
Замена
F. Montero
️️️️
Хебер
64'
Желтая карточка
Д. Раген
62'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
Б. Смит
️️️️
И. Франко
60'
Желтая карточка
Э. Эррера
58'
Красная карточка
А. Басси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
1-1-3-1-4
12
Кларк
24
Эскобар
6
Артур
21
Бэйрд
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
5
Стерес
23
Бартлоу
16
Микаэл
19
Франко
3-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
11
Русняк
99
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
97
Хебер
19
Франко
14
Смит
14
Смит
19
Франко
8
Карраскилья
27
Кайседо
27
Кайседо
8
Карраскилья
6
Пауло
14
Ротрок
14
Ротрок
6
Пауло
16
Рольдан
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
16
Рольдан
99
45
45
99
97
Хебер
12
12
97
Хебер
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сиэтл
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сиэтл
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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