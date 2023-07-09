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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 09 июля 2023
Ванкувер Уайткепс
09.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 3
Завершен
Сиэтл
24'
Р. Веселинович
72'
Р. Галд
60'
Л. Чу
76'
Л. Чу
90+1'
Й. Гомес Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
90'
+5
Замена
A. Cissoko
️️️️
Р. Руидиас
Замена
J. Ngando
️️️️
А. Шепф
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Й. Гомес Андраде
Вторая желтая
М. Лаборда
90'
Замена
С. Бечер
️️️️
L. Johnson
83'
Желтая карточка
М. Лаборда
82'
79'
Желтая карточка
Н. Лодейро
76'
ГОЛ! 2:2!
Л. Чу
Желтая карточка
Т. Блэкмон
75'
ГОЛ! 2:1!
Р. Галд
72'
Замена
П. Вите
️️️️
С. Кордова
72'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Р. Рапозо
71'
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чу
48'
Желтая карточка
Р. Руидиас
ГОЛ! 1:0!
Р. Веселинович
Пас отдал
Р. Галд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Сиэтл
15
Коди Бейкер
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-2-1-3
1
2
Лаборда
28
14
4
Веселинович
6
Берхальтер
18
Шепф
21
Рапозо
16
Кордова
24
Уайт
25
Галд
4-4-1-1
30
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
14
Лодейро
11
Русняк
3
Варгас
7
Чу
9
Руидиас
21
Рапозо
33
Блэкмон
33
Блэкмон
21
Рапозо
18
Шепф
26
26
18
Шепф
16
Кордова
45
Вите
45
Вите
16
Кордова
28
11
Бечер
11
Бечер
28
9
Руидиас
92
92
9
Руидиас
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
15
Коди Бейкер
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
Остались в запасе
15
Коди Бейкер
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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