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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 28 мая 2023
Сиэтл
28.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 21 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
22'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+2
Желтая карточка
Х. Ндам
Замена
Н. Толо
️️️️
Н. Лодейро
86'
Желтая карточка
Д. Раген
83'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Л. Чу
78'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Хебер
78'
77'
Замена
К. Бурк
️️️️
П. Страуд
Вторая желтая
Ж. Пауло
75'
64'
Замена
Лукиньяс
️️️️
T. Barlow
46'
Замена
В. Кармона
️️️️
Д. Йервуд
46'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
Д. Ванзейр
Желтая карточка
Ж. Пауло
45'
+1
27'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Замена
D. Teves
️️️️
Д. Моррис
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррис
22'
9'
Желтая карточка
T. Barlow
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
15
Бейкер
25
Раген
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
6
Пауло
13
Моррис
7
Чу
97
Хебер
3-3-4
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
47
Толкин
6
Страуд
23
Кассерес
16
Йервуд
13
Ванзейр
16
17
Харпер
4
Ндам
14
Лодейро
5
Толо
5
Толо
14
Лодейро
7
Чу
3
Арреага
3
Арреага
7
Чу
13
Моррис
99
99
13
Моррис
97
Хебер
12
Атенсио
12
Атенсио
97
Хебер
16
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
16
16
Йервуд
16
Кармона
16
Кармона
16
Йервуд
6
Страуд
7
Бурк
7
Бурк
6
Страуд
13
Ванзейр
13
Маноэл
13
Маноэл
13
Ванзейр
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
30
Stefan Cleveland
ВР
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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