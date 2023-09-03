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МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 03 сентября 2023
Сиэтл
03.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 2
Завершен
Портленд
9'
Р. Руидиас
30'
Л. Чу
67'
Д. Асприлья
70'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Портленд
90'
+4
Желтая карточка
Д. Жупарич
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Ж. Пауло
84'
82'
Замена
Антони
️️️️
С. Морено
81'
Желтая карточка
С. Бланко
Желтая карточка
Ж. Пауло
76'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Русняк
71'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
О. Варгас
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Эвандер
Пас отдал
Х. Москера
68'
Желтая карточка
Д. Асприлья
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Асприлья
Пас отдал
З. МакГроу
67'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Ф. Мора
67'
Замена
С. Бланко
️️️️
Й. Чара
67'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
К. Паредес
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Р. Руидиас
58'
Вторая желтая
Л. Чу
53'
Желтая карточка
Л. Чу
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Чу
Пас отдал
Р. Руидиас
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Д. Раген
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
11
Антони
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
3
Варгас
6
Пауло
11
Русняк
7
Чу
13
Моррис
9
Руидиас
4-3-2-1
22
Бингхэм
29
Москера
18
МакГроу
13
Жупарич
15
Миллер
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
8
Чара
99
Мора
11
Русняк
3
Арреага
3
Арреага
11
Русняк
9
Руидиас
14
Лодейро
14
Лодейро
9
Руидиас
6
Пауло
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
6
Пауло
3
Варгас
12
Атенсио
12
Атенсио
3
Варгас
8
Чара
29
Бланко
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
11
Антони
11
Антони
10
Морено
99
Мора
9
Боли
9
Боли
99
Мора
8
Паредес
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Паредес
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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