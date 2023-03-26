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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сиэтл
Канзаc Сити - Сиэтл: обзор матча 26 марта 2023
Канзаc Сити
26.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 4
Завершен
Сиэтл
5'
W. Agada
23'
Д. Моррис
54'
Д. Моррис
69'
Д. Моррис
77'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сиэтл
Замена
D. Flores
️️️️
W. Agada
84'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
G. Zusi
84'
84'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
К. Роу
84'
Замена
D. Teves
️️️️
Д. Моррис
84'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Ж. Пауло
78'
Замена
F. Montero
️️️️
Л. Чу
77'
ГОЛ! 1:4!
Д. Моррис
Пас отдал
Л. Чу
Замена
К. Дюк
️️️️
Э. Томми
70'
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Моррис
Пас отдал
Н. Лодейро
Вторая желтая
Б. Свит
63'
Замена
Д. Расселл
️️️️
K. Shelton
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Моррис
Желтая карточка
Б. Свит
53'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
46'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррис
Пас отдал
Л. Чу
ГОЛ! 1:0!
W. Agada
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Сиэтл
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
3-4-4
8
6
Володер
3
Фонтас
27
Томми
15
Эспиноза
54
44
Свит
22
11
20
Шаллой
1
2-5-1-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
14
Лодейро
7
Рольдан
6
Пауло
11
Русняк
22
Роу
13
Моррис
12
Атенсио
7
Чу
27
Томми
28
Дюк
28
Дюк
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
8
8
Дэвис
8
Дэвис
8
22
31
31
22
11
77
Расселл
77
Расселл
11
6
Пауло
6
Лейва
6
Лейва
6
Пауло
13
Моррис
99
99
13
Моррис
22
Роу
45
45
22
Роу
7
Чу
12
12
7
Чу
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сиэтл
29
Timothy Melia
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
9
Алан Пулидо
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
29
Timothy Melia
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
9
Алан Пулидо
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Канзаc Сити - Сиэтл
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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