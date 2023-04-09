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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сент-Луис
Сиэтл - Сент-Луис: обзор матча 09 апреля 2023
Сиэтл
09.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Луис
66'
Д. Атенсио
71'
Р. Руидиас
89'
Д. Нервински (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Сент-Луис
Замена
О. Варгас
️️️️
Д. Атенсио
90'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Нервински
89'
84'
Желтая карточка
Т. Паркер
Замена
Хебер
️️️️
А. Рольдан
82'
78'
Замена
C. Martins
️️️️
N. Blom
74'
Замена
С. Адениран
️️️️
Н. Джоаккини
74'
Замена
Т. Острак
️️️️
Э. Левен
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Атенсио
Пас отдал
Н. Лодейро
66'
64'
Замена
N. Blom
️️️️
M. Perez
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Л. Чу
60'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
28
Miguel Perez
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
7
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
3-2-2-1-2
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
14
Нельсон
2
Нервински
3
28
23
Левен
19
Вассилев
16
Джоаккини
99
Клаусс
12
Атенсио
3
Варгас
3
Варгас
12
Атенсио
16
Рольдан
97
Хебер
97
Хебер
16
Рольдан
7
Чу
9
Руидиас
9
Руидиас
7
Чу
28
6
6
28
12
12
23
Левен
7
Острак
7
Острак
23
Левен
16
Джоаккини
7
Адениран
7
Адениран
16
Джоаккини
Остались в запасе
Сиэтл
Сент-Луис
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Сиэтл - Сент-Луис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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