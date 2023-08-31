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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сиэтл
Остин - Сиэтл: обзор матча 31 августа 2023
Остин
31.08.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 38 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
72'
С. Дриусси
48'
Д. Моррис
90'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Сиэтл
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Русняк
87'
Желтая карточка
Н. Толо
84'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
Л. Чу
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
83'
Замена
М. Уррути
️️️️
М. Родригес
83'
79'
Замена
О. Варгас
️️️️
E. Dobbelaere
Замена
А. Ринг
️️️️
Й. Валенсия
74'
Замена
W. Bruin
️️️️
Г. Зардес
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Г. Зардес
72'
Замена
Л. Вяйсянен
️️️️
M. Hedges
65'
64'
Замена
Хебер
️️️️
Д. Моррис
Желтая карточка
Й. Валенсия
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррис
Пас отдал
Н. Лодейро
Желтая карточка
Г. Зардес
46'
46'
Замена
А. Русняк
️️️️
Ж. Пауло
37'
Желтая карточка
Д. Раген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
97
Хебер
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
3-1-1-3-2
1
24
18
Касканте
2
20
Валенсия
33
Вольф
9
Дриусси
17
Галлахер
24
Ригони
9
Зардес
8
Родригес
3-2-2-3
24
Фрай
25
Раген
3
Арреага
5
Толо
6
Пауло
14
Лодейро
7
Чу
13
Моррис
27
Бейкер-Уайтинг
12
Атенсио
45
2
15
Вяйсянен
15
Вяйсянен
2
24
Ригони
13
13
24
Ригони
20
Валенсия
4
Ринг
4
Ринг
20
Валенсия
8
Родригес
37
Уррути
37
Уррути
8
Родригес
9
Зардес
29
29
9
Зардес
7
Чу
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
7
Чу
6
Пауло
11
Русняк
11
Русняк
6
Пауло
45
3
Варгас
3
Варгас
45
13
Моррис
97
Хебер
97
Хебер
13
Моррис
Остались в запасе
Остин
Сиэтл
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ПЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ПЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Остин - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Q2
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