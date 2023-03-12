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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Сиэтл
Цинциннати - Сиэтл: обзор матча 12 марта 2023
Цинциннати
12.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
63'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Сиэтл
90'
+2
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
88'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Рольдан
88'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Толо
Красная карточка
Н. Хагглунд
83'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
80'
73'
Замена
Л. Чу
️️️️
Ж. Пауло
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
63'
58'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
F. Montero
57'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Желтая карточка
Л. Акоста
39'
Желтая карточка
А. Барреаль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
88
Марко Ангуло
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
4-1-2-1-2
18
28
3
Миазга
15
Москера
4
Хагглунд
5
Нвободо
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
20
Бреннер
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
12
8
Морено
7
7
8
Морено
5
Толо
22
Роу
22
Роу
5
Толо
7
Рольдан
12
Атенсио
12
Атенсио
7
Рольдан
6
Пауло
7
Чу
7
Чу
6
Пауло
12
9
Руидиас
9
Руидиас
12
Остались в запасе
Цинциннати
Сиэтл
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
88
Марко Ангуло
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
88
Марко Ангуло
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Цинциннати - Сиэтл
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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