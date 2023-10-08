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МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 08 октября 2023
Сиэтл
08.10.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 48 тур
0 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ларея
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Д. Моррис
87'
84'
Замена
А. Ахмед
️️️️
П. Вите
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
73'
Замена
Хебер
️️️️
Л. Чу
72'
Замена
А. Русняк
️️️️
Н. Лодейро
72'
71'
Замена
Д. Браун
️️️️
М. Лаборда
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
С. Адекугбе
66'
Желтая карточка
А. Шепф
63'
Желтая карточка
М. Лаборда
60'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Л. Чу
56'
Желтая карточка
К. Рольдан
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
3-2-3-2
1
4
Веселинович
3
Адекугбе
2
Лаборда
22
Ларея
33
Блэкмон
30
Хойлетт
6
Берхальтер
45
Вите
24
Уайт
25
Галд
14
Лодейро
11
Русняк
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
13
Моррис
7
Чу
97
Хебер
97
Хебер
7
Чу
45
Вите
20
Ахмед
20
Ахмед
45
Вите
2
Лаборда
91
Браун
91
Браун
2
Лаборда
30
Хойлетт
18
Шепф
18
Шепф
30
Хойлетт
3
Адекугбе
21
Рапозо
21
Рапозо
3
Адекугбе
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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