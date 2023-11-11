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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 11 ноября 2023
Сиэтл
11.11.2023, суббота, 06:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Даллас
36'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Даллас
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
87'
85'
Желтая карточка
П. Арриола
80'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
П. Помыкал
80'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
Э. Твумаси
71'
Желтая карточка
Э. Твумаси
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Л. Чу
70'
69'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Л. Фрейзер
69'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
59'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Б. Камунго
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
Ж. Пауло
36'
35'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Пол Арриола
(К)
ПВ
77
Жадер Обриан
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
97
Хебер
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
11
Русняк
6
Пауло
7
Рольдан
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
4-1-1-3-1
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
91
Тафари
29
Джанкуа
6
Фрейзер
14
Ильярраменди
77
Обриан
19
Помыкал
17
Арриола
77
Камунго
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
7
Чу
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Чу
77
Камунго
13
Энса
13
Энса
77
Камунго
19
Помыкал
8
Ллетгет
8
Ллетгет
19
Помыкал
99
Твумаси
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
99
Твумаси
6
Фрейзер
9
Хименес
9
Хименес
6
Фрейзер
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
97
Хебер
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
97
Хебер
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Главный судья:
Фотис Базакос
Стадион:
Люмен Филд
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