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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Хосе
Сиэтл - Сан-Хосе: обзор матча 01 июня 2023
Сиэтл
01.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 23 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Хосе
48'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Сан-Хосе
89'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
J. Yueill
89'
Замена
У. Буда
️️️️
Х. Монтейру
Желтая карточка
Д. Атенсио
86'
77'
Желтая карточка
J. Yueill
Замена
F. Montero
️️️️
А. Русняк
74'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Толо
73'
72'
Замена
D. Munie
️️️️
П. Мари
72'
Замена
T. Thompson
️️️️
B. Kikanovic
66'
Желтая карточка
П. Мари
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
D. Teves
58'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Хебер
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
Желтая карточка
Д. Раген
43'
Желтая карточка
А. Рольдан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
25
Раген
16
Рольдан
14
Лодейро
99
11
Русняк
7
Чу
12
Атенсио
97
Хебер
3-4-3
42
Даниэл
3
Мари
97
47
Трауко
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
17
Эбобиссе
28
4
Бисон
5
Толо
22
Роу
22
Роу
5
Толо
97
Хебер
9
Руидиас
9
Руидиас
97
Хебер
11
Русняк
12
12
11
Русняк
99
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
99
28
22
22
28
3
Мари
5
5
3
Мари
14
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
14
35
Монтейру
7
Буда
7
Буда
35
Монтейру
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Хосе
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Остались в запасе
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сиэтл - Сан-Хосе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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