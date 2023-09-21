Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл: обзор матча 21 сентября 2023
Колорадо
21.09.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 43 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
80'
К. Бассетт
34'
Л. Чу
56'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Сиэтл
Замена
Д. Япи
️️️️
Р. Наварро
87'
86'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Ж. Пауло
81'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Л. Чу
81'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Н. Толо
ГОЛ! 1:2!
К. Бассетт
80'
65'
Замена
О. Варгас
️️️️
К. Рольдан
Замена
Б. Галван
️️️️
К. Харрис
62'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Кабрал
62'
Замена
Д. Рубио
️️️️
К. Ронан
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Русняк
Пас отдал
К. Рольдан
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
С. Тавареш
46'
40'
Желтая карточка
Н. Толо
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чу
Пас отдал
Ж. Пауло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
5
Сидней Тавареш
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Луис Диас
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-3-1-2
31
Илич
15
Гутман
15
Бомбито
2
Максе
2
5
Тавареш
25
Ронан
17
Бассетт
91
Кабрал
9
Наварро
14
Харрис
4-3-2-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
5
Тавареш
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
5
Тавареш
14
Харрис
16
Галван
16
Галван
14
Харрис
91
Кабрал
11
Диас
11
Диас
91
Кабрал
25
Ронан
11
Рубио
11
Рубио
25
Ронан
9
Наварро
77
Япи
77
Япи
9
Наварро
6
Пауло
3
Арреага
3
Арреага
6
Пауло
7
Рольдан
3
Варгас
3
Варгас
7
Рольдан
7
Чу
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Чу
5
Толо
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
5
Толо
Остались в запасе
Колорадо
Сиэтл
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Колорадо - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Сиэтл
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+