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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 16 июля 2023
Сиэтл
16.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
32'
С. Джанкуа (АГ)
42'
Б. Камунго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Даллас
88'
Замена
Г. Эндели
️️️️
Ж. Обриан
Желтая карточка
А. Русняк
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Киньон
82'
Желтая карточка
Ц. Нцабеленг
Замена
Д. Моррис
️️️️
Л. Чу
71'
69'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Б. Камунго
69'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
А. Веласко
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Ж. Пауло
66'
47'
Желтая карточка
С. Ллетгет
46'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Жезус
44'
Желтая карточка
Ж. Жезус
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Камунго
Пас отдал
С. Ллетгет
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Джанкуа
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
19
Факундо Киньон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
77
Бернард Камунго
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
7
Рольдан
3
Варгас
11
Русняк
6
Пауло
7
Чу
9
Руидиас
4-2-1-3
26
Пас
2
Жезус
91
Тафари
25
Ибеага
29
Джанкуа
6
Серрильо
19
Киньон
8
Ллетгет
77
Камунго
77
Обриан
20
Веласко
6
Пауло
14
Лодейро
14
Лодейро
6
Пауло
7
Чу
13
Моррис
13
Моррис
7
Чу
77
Обриан
27
Эндели
27
Эндели
77
Обриан
77
Камунго
13
Энса
13
Энса
77
Камунго
20
Веласко
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
20
Веласко
2
Жезус
17
Сили
17
Сили
2
Жезус
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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