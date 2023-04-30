Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Реал Солт-Лейк - Сиэтл: обзор матча 30 апреля 2023
Реал Солт-Лейк
30.04.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сиэтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
90'
+4
Желтая карточка
А. Русняк
Вторая желтая
П. Руис
90'
+3
90'
+1
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
К. Роу
90'
+1
Замена
Х. Арреага
️️️️
Ж. Пауло
Замена
Д. Крейлах
️️️️
R. Rubin
81'
81'
Замена
F. Montero
️️️️
Хебер
72'
Желтая карточка
А. Рольдан
71'
Замена
D. Teves
️️️️
Л. Чу
Желтая карточка
Б. Охеда
69'
Желтая карточка
П. Руис
62'
Замена
Б. Охеда
️️️️
С. Калдуэлл
55'
Замена
B. Jacquesson
️️️️
Д. Мусовски
55'
Желтая карточка
Ж. Глад
53'
Желтая карточка
Б. Овьедо
36'
Желтая карточка
Д. Саварино
9'
8'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
44
Мозес Найман
ОП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
3-4-3
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
30
Силва Марсело
11
Гомес
17
Руис
11
Саварино
12
Калдуэлл
28
19
Мусовски
4
Вера
3-4-2-1
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
6
Пауло
11
Русняк
14
Лодейро
22
Роу
13
Моррис
7
Чу
97
Хебер
12
Калдуэлл
8
Охеда
8
Охеда
12
Калдуэлл
28
87
Крейлах
87
Крейлах
28
19
Мусовски
27
27
19
Мусовски
6
Пауло
3
Арреага
3
Арреага
6
Пауло
7
Чу
99
99
7
Чу
22
Роу
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
22
Роу
97
Хебер
12
12
97
Хебер
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
13
Гэвин Биверс
ВР
44
Мозес Найман
ОП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Обед Варгас
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
44
Мозес Найман
ОП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Обед Варгас
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+